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Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными 

РИА Новости и ещё 3 29 минут назад
Минздрав: «Это позволит спасти сотни тысяч жизней»
Фото: ТАСС
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
"Впервые в России принят документ, который регламентирует наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни… Согласно введенному порядку, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза. Далее, в зависимости от вида онкологического заболевания, пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов", — говорится в сообщении.
В течение первого года после постановки диагноза пациента будут приглашать на обследование раз в три месяца, в течение второго года — раз в шесть месяцев и в течение последующих лет жизни — раз в год, пояснили в пресс-службе.
Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, смогут получить необходимые консультации на дому.
"В нашей стране на учете у онколога состоит почти 4 миллиона человек! Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тысяч. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения. Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами — спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний", — сказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди, слова которого приводятся в сообщении.
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Комментарии
Общество , Иван Стилиди , Минздрав РФ , РАН
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