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Хазанов опроверг свою госпитализацию 

News.ru 2 часа назад
Хазанов опроверг свою госпитализацию
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Народный артист России, художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов прокомментировал информацию о своей госпитализации. По его словам, эти данные не соответствуют действительности.
Он рассказал, что чувствует себя хорошо. Артисту не требовалась госпитализация или помощь врачей, передаёт ТАСС.
Всё в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет, — сказал он.
Ранее, как писал NEWS.ru, РЕН ТВ сообщил, что Хазанову потребовалась помощь медиков и бригада врачей прибыла к нему домой.
Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Он также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.
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Общество , Геннадий Хазанов , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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