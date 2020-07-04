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«Да успокойтесь!» Хазанов рассказал о самочувствии 

Ирина Лебедева и ещё 36 11 минут назад
«Да успокойтесь!» Хазанов рассказал о самочувствии
Фото: РИА Новости
Поклонники Народного артиста России Геннадия Хазанова взволнованы — вчера прошла информация о том, что артисту стало плохо, его помощница якобы заявила, что у юмориста приступ, он задыхается и едва ли не госпитализирован.
Однако сегодня Хазанов опроверг слухи о своем нездоровье.
«Да успокойтесь, все нормально! Я чувствую себя хорошо», — приводит слова артиста РИА Новости.
Как ранее писал «Рамблер», Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014).
Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988).
С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.
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Общество , Геннадий Хазанов , РИА Новости
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