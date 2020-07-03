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Детям запретили отдыхать в «чужих» лагерях 

Вероника Полынина и ещё 14 22 минуты назад
Детям запретили отдыхать в «чужих» лагерях
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в летних лагерях за пределами своего региона. Об этом говорится в постановлении агентства об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.
«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания», — цитирует ТАСС постановление Роспотребнадзора.
Исключение составляют дети, фактически проживающие в Арктической зоне.
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года
При этом дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.
Наполняемость групп и отрядов детских лагерей должна быть не более 50% от вместимости, для оформления путевки необходимо предоставить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. При заезде дети должны пройти осмотр и измерить температуру.
Проведение массовых мероприятий в лагерях запрещается.
Правила будут действовать до 1 января 2021 года.
Как сообщал «Рамблер», до 1 января 2021 года Роспотребнадзор также запретил проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в учебных заведениях, детских садах, кружках.
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Общество , Другое , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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