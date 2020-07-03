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Семья Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Не будем опускаться»: семья Захарова ответила Ефремову
Фото: ТАСС
Жена брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Татьяна Захарова заявила, что семья не хочет опускаться до уровня адвоката актера Эльмана Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов отказался признавать вину.
«Мы ничего не можем на это сказать. Наши интересы представляет адвокат. Мы не будем опускаться до Пашаева, давать какие-то комментарии. Наш адвокат всегда дает исчерпывающие комментарии. Он говорит все, что мы думаем. Мы не принимаем никаких денег. Мы держимся», — передает Рен ТВ ее слова.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.
Однако позже адвокат опроверг данное заявление. Он утверждает, что был неверно понят.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Татьяна Захарова , РЕН ТВ
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