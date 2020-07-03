Роспотребнадзор предупредил об опасности новой пандемии 

Все новости на карте

Новый штамм свиного гриппа, обнаруженный в Китае , обладает высоким потенциалом, чтобы перерасти в пандемию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА «Новости».

«Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей», — заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Исследования показали, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем и попадать в клетки человеческих легких.

По словам специалиста, для предотвращения распространения вируса необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм.

Он отметил, что вирус очень заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа.

«У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. Одновременно у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены», — добавил Лебедев.

Как сообщал «Рамблер», китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Вирус, получивший название EA H1N1, генетически восходит к штамму H1N1, который спровоцировал вспышку в 2009 году. Власти Китая заверили, что предпримут все необходимые меры для предотвращения распространения любых вирусов.