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Раскрыто новое опасное свойство коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Фото: РИА Новости
Врачи Национальной больницы Шри-Ланки выявили способность коронавируса вызывать нарушения в эндокринной системе. Об этом сообщает Journal of Endocrine Society.
Медики изучили состояние здоровья пациентов, перенесших заражение SARS-CoV-1, который стал возбудителем вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад. Это вирус на 80 процентов идентичен SARS-CoV-2. Выяснилось, что у многих пациентов после выздоровления развился поствирусный синдром в виде усталости.
Ученые предполагают, что это связано с нарушением функции надпочечников, при котором организм не вырабатывает достаточного уровня кортизола, что, в свою очередь, влияет на ощущение усталости.
Это изменение может быть вызвано сбоем в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. При этом ученые отметили, что пациенты полностью приходили в норму в течение года.
Описанное свойство нового коронавируса, как и ряд других уже известных, ученые объяснили связью патогена SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 — белками, присутствующими во многих тканях.
"Это позволяет вирусу проникать в клетки, производящие гормоны, и вызывать беспорядок в гормональной системе", — пояснил один из авторов работы Ноэль Пратхипан Сомасундарам.
Тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19, уверены ученые. Так, прием стероида дексаметазона, синтетического аналога кортизола, позволил снизить смертность у тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В настоящее время зафиксировано более 10,7 миллиона заражений. Жертвами вируса стали 517 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Шри-Ланка
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