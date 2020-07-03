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Соловьев дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Это элита — им у нас можно все»: Соловьев о Ефремове
Фото: РИА Новости
«У меня возникает скромный вопрос: а это инопланетяне накачали Ефремова спиртным и наркотиками, сели за руль его машины и устроили аварию?» — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев в ответ на заявление адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о невиновности его подзащитного в смертельном ДТП.
«Нам всем, видимо, предлагают дружно сойти с ума и воскликнуть: «Ах, вот оно в чем дело! Ефремов ни в чем не виноват, он просто гениально сыграл пьяного и обдолбанного мерзавца, который совершил аварию со смертельным исходом». Или же наоборот, нам предлагают признать, что он был настолько невменяем, что его нельзя ни в чем обвинять? Что именно хотел сказать своим заявлением господин Пашаев?» — задается вопросом теле— и радиоведущий Владимир Соловьев. «Что там еще: автомобиль, дорожное покрытие, сильный боковой ветер — все виноваты, кроме Михаила Ефремова — так, что ли?» — иронизирует журналист.
Телеведущий считает, что в данном случае о морально-этической стороне говорить вообще не приходится.
«Когда такие граждане, как Ефремов, сперва публично каются и предлагают усыновить детей им убитого человека, а потом заявляют, что его неправильно поняли и покаялся он, оказывается, потому, что это не он, а его автомобиль совершил убийство», — замечает Соловьев.
«Меня интересует другое: а как идет расследование уголовного дела по поводу наркотиков, найденных у актера?» — поинтересовался телеведущий.
По его мнению, подобным заявлениям адвоката Ефремова удивляться не приходится: «Видимо он нашел защитника, который соответствует его представлениям о прекрасном».
«Во всяком случае, он делает все, чтобы то, немногое, что оставалось от репутации Михаила Ефремова, было окончательно разрушено», — сказал телеведущий.
Соловьев считает, что никаких двух мнений по поводу вины актера быть не может.
«Езда в нетрезвом виде, смертельное ДТП, хранение наркотиков — все это уголовные преступления», — подчеркивает Соловьев, замечая при этом, что есть влиятельные люди, которые хотели бы декриминализировать употребление наркотиков в России. «Вот и декриминализировались…» — сетует он.
«Каков мой прогноз на исход дела Михаила Ефремова? После приговора по делу Кирилла Серебренникова — видимо, пару лет условно. Это элита — им у нас, видно, можно все», — саркастически замечает телеведущий.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. Однако позже адвокат опроверг данное заявление. В пятницу Ефремов вызывался на очередной допрос в МВД. «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — сказал защитник.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.
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Общество , Михаил Ефремов , Кирилл Серебренников , Владимир Соловьев , МВД , Деловая газета "Взгляд"
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