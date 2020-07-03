Юристы: «Новая стратегия защиты Ефремова провальна»

Стратегия защиты артиста Михаила Ефремова , заявившего о своей невиновности в деле о смертельном ДТП, не сработает. Есть уже достаточное количество хоть и косвенных, но доказательств его вины, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные юристы.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер не считает себя виновным в смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы в начале июня. Телеведущая Ксения Собчак предположила, что адвокат решил построить защиту на том, что ни одна камера не зафиксировала Ефремова за рулем в момент аварии.

«Я могу однозначно сказать, что подобного рода стратегия, что он не виновен, потому что якобы не был за рулем — не сработает, поскольку есть достаточное количество доказательств, подтверждающих обратное. И сейчас апеллировать к тому, что есть доказательства, но они косвенные — не совсем правильная позиция, потому что, как правило, она никогда не срабатывает. Косвенных доказательств того, что именно Ефремов был за рулем, достаточно, чтобы они превратились в одно прямое», — говорит юрист Олег Сухов.

К такому виду защиты прибегают многие адвокаты. Но, по мнению эксперта, они выбирают этот путь только потому, что не видят каких-то других возможностей выстроить свою версию более убедительно.

Автоюрист Сергей Радько также полагает, что такая тактика не принесет адвокату Ефремова желаемого результата. Потому, учитывая показания очевидцев, видеоролик, который обвиняемый записал через несколько дней после аварии и так далее — это самое неэффективное и неправильное, что можно было придумать в подобной ситуации.

«Честно говоря, я бы не назвал это стратегией защиты, потому что пока это лишь сообщение адвоката, а процессуальное значение имело бы заявление самого обвиняемого. Когда человеку предъявляют обвинение, спрашивают, признает ли он свою вину и почему. Ответы на эти вопросы, которые будут записаны в протоколе, уже будут иметь какое-то значение. А просто комментарий адвоката по этому поводу пока ничего не значит», — считает Радько.