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Умер народный артист России Александр Петров 

Вероника Полынина 47 минут назад
Умер народный артист России Александр Петров
Фото: teatrarmii.ru
Старейший актер Театра российской армии Александр Петров умер в возрасте 98 лет, сообщается на сайтетеатра.
«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.
Александр Петров в самом начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт — участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта, дошел с боями до Германии и Югославии.
В Театре российской армии Петров служил почти 70 лет, сыграл более 50 ролей, среди них: Воронин из «Крепости над Бугом», Платонов из «Океана», Рикаредо из «Учителя танцев», Мика из «Барабанщицы», Разметов из «Поднятой целины», Войницкий из чеховского «Дяди Вани», Азаров в «Давным-давно» и многие другие.
Прощание с артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской Армии.
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Комментарии
Общество , Александр Петров
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