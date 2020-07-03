Умер народный артист России Александр Петров 

Старейший актер Театра российской армии Александр Петров умер в возрасте 98 лет, сообщается на сайте театра.

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.

Александр Петров в самом начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт — участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта, дошел с боями до Германии и Югославии.

В Театре российской армии Петров служил почти 70 лет, сыграл более 50 ролей, среди них: Воронин из «Крепости над Бугом», Платонов из «Океана», Рикаредо из «Учителя танцев», Мика из «Барабанщицы», Разметов из «Поднятой целины», Войницкий из чеховского «Дяди Вани», Азаров в «Давным-давно» и многие другие.

Прощание с артистом состоится 6 июля 2020 года в 11.00 в Центральном академическом театре Российской Армии.