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В российском регионе массово цифровизируют госуслуги 

Lenta.ru 53 минуты назад
В российском регионе массово цифровизируют госуслуги
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В Новгородской области массово цифровизируют госуслуги в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития российского региона.
Как уточнили в ведомстве, с 1 сентября на региональном портале электронных услуг появится дополнительно 21 интерактивная форма предоставления типовых муниципальных услуг в электронной форме. «В первую очередь такая эволюция коснется приоритетных массовых социально значимых, в том числе разрешительных муниципальных услуг Новгородской области в сфере строительства, земельных правоотношений и социальной поддержки граждан», — заявили в министерстве.
Там также отметили, что на данный момент жители региона могут получить онлайн 610 электронных государственных и муниципальных услуг.
Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Общество , Владимир Путин
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