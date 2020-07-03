В РПЦ объяснили лишение схиигумена Сергия сана 

Схиигумена Сергия (Романова) лишили сана из-за того, что он проигнорировал все призывы прекратить свою публичную деятельность, сообщил РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

"Церковный суд принял все возможные меры для того, чтобы призвать схиигумена Сергия к тому, чтобы он пересмотрел свои противоречивые изречения, свою публичную деятельность, которую он считал и, наверное, продолжает считать проповеднической", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что правящий архиерей Екатеринбургской епархии неоднократно призывал Сергия с большей ответственностью относиться к своей деятельности, мало совместимой со служением.

"Однако все эти призывы были проигнорированы схиигуменом Сергием, который продолжил по нарастающей выступать со все более скандальными заявлениями, обвиняя священноначалие Русской православной церкви, отказавшись от поминовения святейшего патриарха и правящего архиерея за богослужением и совершив, таким образом, ряд канонических преступлений, за которые, согласно канонам Церкви, предполагается лишение сана, что и было сделано церковным судом", — заключил Кипшидзе.

Ранее 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что это решение для вступления в силу должен утвердить патриарх.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий получил известность после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позже он призывал игнорировать голосование по поправкам к Конституции.

Епархия лишила иеромонаха права проповедовать, но клирик не послушался и продолжил призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. На клирика также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.