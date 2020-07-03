Рособрнадзор оценил первый в этом году ЕГЭ 

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России 3 июля прошел в штатном режиме и без серьезных нарушений, сообщили в Рособрнадзоре.

Отмечается, что в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения, однако участники смогли приступить к написанию ЕГЭ, передает ТАСС.

«По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля», — сообщили в пресс-службе.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

В середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоялся 3 июля.