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Рособрнадзор оценил первый в этом году ЕГЭ 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Рособрнадзор оценил первый в этом году ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России 3 июля прошел в штатном режиме и без серьезных нарушений, сообщили в Рособрнадзоре.
Отмечается, что в двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения, однако участники смогли приступить к написанию ЕГЭ, передает ТАСС.
«По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля», — сообщили в пресс-службе.
Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.
В середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоялся 3 июля.
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Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
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