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Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ 

Lenta.ru и ещё 6 21 минуту назад
Опасность новой волны COVID-19 связали со вспышкой ОРВИ
Фото: Nick Oxford / Reuters
Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ. «Будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — пояснил он.
Эйдельман подчеркнул, что сейчас наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, которая была предсказана еще весной. «Если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке, и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — утверждает эксперт.
Общее число зараженных в мире превысило 11 миллионов. За прошедшие сутки зафиксировали более 207 тысяч заболевших COVID-19. За все время пандемии скончались 528 953 зараженных, более 6 миллионов человек выздоровели.
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Общество , Другое , Мигранты , Коронавирус , Коронавирус в Москве , COVID-19 , РИА Новости
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