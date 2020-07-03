«Он не такой»: мать не верит в изнасилование дочери

В Татарстане Верховный суд отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бульгульмы Сергею Кукушкину. Его обвиняют в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Заявление на мужчину написала его жена — теперь же она сама отказывается от своих слов и заявляет, что муж травмировал девочку случайно. Детали истории — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бульгульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.

«Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — уточнил информированный собеседник агентству РИА «Новости».

По его словам, решение принято в связи с наличием процессуальных нарушений.

Ранее стало известно, что жена подозреваемого Анна Кукушкина отказалась от своих обвинений в адрес супруга. Теперь она заявляет, что мужчина травмировал ребенка случайно.

«Он позвонил мне и сам все рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать «скорую», потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — сообщила женщина RT.

Она добавила, что медэкспертиза зафиксировала только поверхностные травмы половых органов, а не проникновение. В то же время ранее следствие сообщало, что у девочки были обнаружены внутренние разрывы.

Порталу KazanFirst Кукушкина рассказала, что заявление на мужа она написала под давлением следователя — ее заверили, что так он будет проходить по более легкой статье, а в ином случае его могут посадить на 20 лет.

«Я не знаю статей, поэтому написала заявление со слезами на глазах. Но нет доказательств, он не такой человек», — отметила женщина.

«Моей средней дочери было 3 года, когда мы познакомились, — через две недели она уже называла его «папой». У всех детей с ним хорошие отношения. Если выйти в парк, его сразу окружат дети, они к нему всегда тянутся», — добавила она.

Напомним, что ранее в Татарстане суд оправдал Сергея Кукушкина, обвинявшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой.

Как рассказывало издание «Вечерняя Казань», 27 октября 2019 года мужчина остался дома с тремя детьми, пока их мать была допоздна на работе. Около 23.00 он позвонил жене и сообщил о том, что у младшей дочери началось кровотечение.

Изначально следствие сообщало, что обращаться сразу в скорую помощь подозреваемый не соглашался. Тем не менее благодаря матери вскоре девочку госпитализировали.

«Медики когда приехали, сами испугались. Отвезли нас в местную гинекологию, но там осматривать ребенка отказались. Поэтому пришлось ехать в Лениногорск, где на рану уже наложили швы», — рассказала Кукушкина KazanFirst.

В этой же больнице у девочки обнаружили травмы, характерные для сексуального насилия. Жена подсудимого написала заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

В отношении Кукушкина возбудили дело — его отправили под домашний арест, запретив контактировать с женой и детьми. Мужчина это предписание неоднократно нарушал, и сторона обвинения настаивала на помещении его в СИЗО . Однако этого так и не произошло.

Сначала задержанный заявлял, что нанес повреждения ребенку случайно, когда неаккуратно менял подгузник.

«Дочка проснулась и заплакала. Я подошел к ней и почувствовал запах из памперса, стал переодевать.

До этого я никогда этого не делал, всем обычно занималась жена. Я сам не понял, как это произошло, — начал подмывать и кольцом задел, видимо. Кровь пошла, я испугался»,

Адвокат Кукушкина Салават Раупов также уверял издание, что у его подзащитного не было злого умысла.

«Это произошло случайно, когда он чистил девочку от каловых масс», — утверждал юрист.

Через некоторое время мужчина все же сознался, что совершил над дочерью насилие после ссоры с женой — по его словам, так он хотел отомстить супруге.

«Просто психанул», — объяснил он на одном из заседаний.

Из-за того что обвиняемый не собирался удовлетворить таким образом сексуальные потребности, суд не нашел в его действиях состава преступления, и мужчину оправдали.

После вынесения оправдательного приговора прокуратора пообещала подать апелляцию в Верховный суд: заместитель городского прокурора Николай Вдовин заявил, что на суде представили много доказательств того, что подсудимый действовал целенаправленно и осознанно.

«Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого. Хотя и не сразу, но он сознался, что якобы «от злости» совершил насилие над дочерью», — подчеркнул он.

К тому же суд не учел тот факт, что здоровью девочки в любом случае был нанесен вред.

В свою очередь адвокат подсудимого подал в Верховный суд возражение на апелляцию прокуратуры

«Я считаю, что суд принял верное и обоснованное решение», — пояснил свои действия защитник.

Он добавил, что защищает жителя Бугульмы абсолютно бесплатно.