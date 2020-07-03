Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Александр Петров 

Артём Кульша и ещё 3 10 минут назад
Умер Александр Петров
Фото: Театр Российской армии
Актер Александр Петров скончался. Об этом сообщает пресс-служба московского Центрального академического театра российской армии.
Петров умер сегодня в возрасте 98 лет в результате тяжелой продолжительной болезни. 6 июля в 11:00 по московскому времени в Театре российской армии пройдет прощание с ним.
«Коллектив театра скорбит о потере великого артиста, память о нем навсегда останется в наших сердцах! Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петрова», — сказано в сообщении театра.
Петров, как сообщал «Рамблер», был Народным артистом России, старейшим актером Театра российской армии — он играл там с 1952 года. Также он известен ролями в таких фильмах, как «40 минут до рассвета», «Москва — Генуя», «Близкая даль», «Несмотря на преклонный возраст», «Последнее свидание» и «Перехват».
Петров был ветераном Великой Отечественной войны. Он принимал участие в Сталинградской битве и освобождении Одессы, Праги, Вены и Будапешта. Петров был удостоен Ордена Отечественной войны второй степени, Ордена почета и медалей «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии 5
Общество , Александр Петров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение