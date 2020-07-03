Умер Александр Петров 

Петров умер сегодня в возрасте 98 лет в результате тяжелой продолжительной болезни. 6 июля в 11:00 по московскому времени в Театре российской армии пройдет прощание с ним.

«Коллектив театра скорбит о потере великого артиста, память о нем навсегда останется в наших сердцах! Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петрова», — сказано в сообщении театра.

Петров, как сообщал «Рамблер», был Народным артистом России, старейшим актером Театра российской армии — он играл там с 1952 года. Также он известен ролями в таких фильмах, как «40 минут до рассвета», «Москва — Генуя», «Близкая даль», «Несмотря на преклонный возраст», «Последнее свидание» и «Перехват».

Петров был ветераном Великой Отечественной войны. Он принимал участие в Сталинградской битве и освобождении Одессы, Праги, Вены и Будапешта. Петров был удостоен Ордена Отечественной войны второй степени, Ордена почета и медалей «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией».