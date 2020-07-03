«На том же уровне»: статистика по COVID-19 в РФ

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 6 718, до 667 883 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 6 760 человек, за день до этого — 6 556, еще днем ранее — 6 693.

У 32,5 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние 24 часа еще 8 915 россиян выписались после выздоровления, 176 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 437 893 пациентов, 9 859 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Самый высокий прирост продемонстрировали следующие регионы: Москва (659), Московская область (298), Ханты-Мансийский АО (271), Санкт-Петербург (263), Иркутская область (249), Нижегородская область (229), Свердловская область (227), Ямало-Ненецкий АО (191), Воронежская область (151), Мурманская область (147).

За ними следуют: Красноярский край (135), Челябинская область (129), Калмыкия (122), Архангельская область (119), Тыва (110), Новосибирская область (105), Ульяновская область (103), Саратовская область (101).

Менее 100 новых пациентов: Хабаровский край (95), Ростовская область (92), Волгоградская область (89), Тюменская область (85), Омская область (83), Оренбургская область (78), Самарская область (77), Пензенская область (75), Приморский край (75), Ставропольский край (73), Алтайский край (73), Тульская область (72), Ивановская область (69), Коми (64), Карачаево-Черкессия (62), Кемеровская область (62), Белгородская область (60).

Менее 60 новых случаев: Чувашия (59), Адыгея (58), Псковская область (57), Дагестан (57), Краснодарский край (57), Пермский край (56), Ленинградская область (54), Брянская область (53), Калужская область (53), Томская область (53), Курская область (50), Якутия (50), Владимирская область (49), Кабардино-Балкария (48), Забайкальский край (48), Башкирия (47), Кировская область (45), Новгородская область (44), Смоленская область (43), Тамбовская область (43), Ярославская область (43), Бурятия (43), Магаданская область (42), Тверская область (41), Камчатский край (41).

Менее 40: Татарстан (39), Рязанская область (38), Мордовия (38), Хакасия (38), Липецкая область (36), Республика Алтай (32), Сахалинская область (32), Орловская область (31), Карелия (30), Курганская область (30), Амурская область (30).

Менее 30: Астраханская область (29), Марий Эл (25), Ингушетия (24), Ненецкий АО (22), Северная Осетия (21), Костромская область (20), Вологодская область (20), Удмуртия (17), Калининградская область (15), Чечня (12), Крым (8), Еврейская АО (3), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 3 июля в России провели более 20,4 миллиона тестов на коронавирус, 282 тысячи из них — за последние сутки.