Михаил Мурашко Жизнь не станет нормальной после пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19 раньше февраля. Об этом министр здравоохранения России заявил агентству «Интерфакс».

«Что такое нормальная жизнь?» — задался он вопросом.

Мурашко описал нормальную жизнь как полноценную работу и отдых, перелеты и походы на концерты и высказал мнение, что жизнь едва ли станет нормальной раньше февраля. Он объяснил это необходимостью разорвать цепочку передачи вируса.

Также глава Министерства здравоохранения (Минздрав) сообщил, что ношение защитных масок перестанет быть обязательным, лишь когда болезнь станет полностью фармацевтически управляемой — появится средство для ее профилактики и лечения и коллективный иммунитет.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 661,1 тысячи человек, число умерших — 9,6 тысячи человек, число выздоровевших — 428,9 тысячи человек.