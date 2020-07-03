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«Вы отняли наше прошлое!» — в КНР не все согласны, что Владивосток русский 

ИА Regnum 33 минуты назад
«Отняли прошлое!»: Владивосток стал яблоком раздора
Фото: РИА Новости
Публикация российского Посольства РФ в Китае на официальной страничке в популярной в Китае социальной сети Weibo касательно годовщины основания Владивостока, вышедшая 2 июля, возмутил некоторых китайских комментаторов.
«Сегодня Владивосток празднует 160-летие. Владивосток был основан в 1860 году, когда русские построили на этом месте морской порт, названный «Владивостоком» (буквально значит «Владеть Востоком». В конце XIX века Владивосток разросся до крупного пора и промышленного города. Сегодня здесь базируется ВМФ России на Дальнем Востоке», — сказано в публикации.
Такое совершенно исторически безупречное послание возмутило тех пользователей китайской сети, что придерживаются мнения, будто бы Владивосток ранее принадлежал Китаю, однако русские отняли его по несправедливым соглашениям. Нельзя сказать, что данная позиция педалируется властями Китая, но и отрицать наличие ее в Китае тоже нельзя. Достаточно взглянуть на любую географическую карту, выпущенную в Китае и увидеть вместо Владивостока китайский «Хайшэньвэй».
"Кто отнял прошлое у Китае неравным договором, а затем нарек себя основателем? Лаомаоцзы! [грубое ругательное наименование русских пер. «Волосатые»] К черту вас!», — заявил один из пользователей под ником «22 градуса, 17 минут северной широты»
Некоторые пользователи отметили, что их тошнит от данной публикации, другие же начали скандировать в текстовом виде «Хайшэньвэй». Некоторые заметили, что публикация — ни что иное как провокация и оскорбление китайской нации. Особенно яростные заявляют, что готовы терпеливо ждать, пока «родная земля вернется, наконец, Китаю».
«Сегодня мы терпим, но китайцы будут помнить это из поколения в поколение», — заявил другой пользователь под ником DAISITING0493.
«История началась в 1860 году? То есть вы не знаете, что было до 1860 года? У вас история начинается только после того, как вы завладели этим местом? А какова его история за несколько тысяч лет до того? В наших сердцах зреет гнев, но мы не показываем этого, а вы еще и хвастаетесь!», — заявил пользователь «Ленивые овцы, которые спят».
Отметим, что публикация набрала несколько миллионов просмотров и 42 комментария, пусть и написанные в едином порыве не отражают отношения всего населения Китая, хотя и отражают настроения в определенной радикально-националистической его части, которая, безусловно имеется и в руководстве страны.
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Комментарии
Общество , Владивосток , Китай
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