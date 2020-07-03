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Более 330 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке 

РИА Новости 28 минут назад
330 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
Фото: РИА Новости
Более 330 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 333 пациента, выписаны 41, четыре человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Новости Москвы , ВОЗ
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