«Осложнений нет»: Минобороны отчиталось о состоянии добровольцев

У добровольцев, у которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса, не обнаружили нежелательных последствий через две недели после ввода препарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Данные добровольцы получили по одному из двух компонентов вакцины 18 июня. В военном ведомстве отметили, что участники испытаний чувствуют себя хорошо, на состояние здоровья не жалуются.

«Участники эксперимента, входящие в состав второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, и которым на 21 сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет», — добавили в министерстве.

Сейчас все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Клинические испытания вакцины проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.