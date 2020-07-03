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В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса добровольцев 

Rambler News Service 2 часа назад
«Осложнений нет»: Минобороны отчиталось о состоянии добровольцев
Фото: ТАСС
У добровольцев, у которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса, не обнаружили нежелательных последствий через две недели после ввода препарата. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Данные добровольцы получили по одному из двух компонентов вакцины 18 июня. В военном ведомстве отметили, что участники испытаний чувствуют себя хорошо, на состояние здоровья не жалуются.
«Участники эксперимента, входящие в состав второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, и которым на 21 сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет», — добавили в министерстве.
Сейчас все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медиков, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. Клинические испытания вакцины проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.
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Общество , Министерство обороны
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