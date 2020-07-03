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В МЧС предупредили об опасности плавания на надувных матрасах 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россиян предупредили об опасности купания на матрасах
Фото: ТАСС
Спасатели рекомендуют воздержаться от использования надувных матрасов и камер во время купания в водоемах, они предназначены, чтобы загорать на берегу, передает ТАСС.
"Из правил, которые помогут как минимум не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь, — это не плавать на надувных матрасах или камерах, они предназначены для загорания на берегу", — говорится в рекомендациях МЧС.
Также спасатели предупредили об опасности купания в состоянии опьянения и во время сильной жары.
Температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха — 20-25 градусов, отметили в ведомстве.
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Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС
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