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В России представили прогноз по второй волне коронавируса 

Lenta.ru 15 минут назад
Представлен прогноз по второй волне коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. К такому выводу пришли опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.
«Только это будет серьезным аргументом против второй волны. Сейчас идут клинические испытания вакцин, их результаты, вроде бы, оптимистичны, но далеко не окончательны», — заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
По его мнению, если испытания пройдут успешно, то новой вспышки в стране не случится. В противном случае «события могут развиваться по-разному», отметил он.
Круглый добавил, что для Москвы особую опасность представляют близлежащие регионы, ситуация с COVID-19 в которых сейчас неблагоприятна, например Тула и Брянск.
С таким прогнозом согласился и главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико. Он напомнил, что распространение вируса остановится, когда иммунная прослойка населения достигнет 60-70 процентов.
«И тем самым даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к вирусу лиц», — объяснил он.
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко добавил, что за все время пандемии вирус не сильно мутировал.
«Зафиксированные в мире ранее SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали. А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не будет», — заключил парламентарий.
1 июля мэр Москвы Сергея Собянин усомнился во второй волне коронавируса в Москве. Градоначальник назвал маловероятным такой сценарий и выразил надежду, что вскоре появится вакцина, и к осени начнется ее массовый выпуск.
В России за последние сутки было выявлено 6760 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 661 тысячу. Из них более 428 тысяч выздоровели, свыше 9,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Общество , Наука , Наука и техника , Николай Брико , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор , Парламентская газета , Москва
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