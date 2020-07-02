Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Только 3% россиян рассчитывают на отпуск за границей этим летом 

РИАМО и ещё 1 37 минут назад
43% россиян не планируют уходить в отпуск летом
Фото: РИА Новости
Провести отпуск за границей летом 2020 года намереваются только 3% россиян, они ждут открытия международного авиасообщения, передает Nation News.
Порядка 43% работающих россиян, согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, не собираются уходить в отпуск этим летом.
«Проводить летний отдых дома планируют 19% жителей России. При этом 12% опрошенных выбрали в качестве места для отпуска деревню или дачу. Некоторые работающие граждане хотят провести отдых в поездках по России — 11%», — говорится в сообщении.
При этом, исходя из данных исследования, мужчины чаще женщин отказываются от летнего отпуска.
Кроме того, это касается россиян младше 24 лет обоих полов. Из них 53% не собираются в летнюю поездку.
Опрос проводился среди жителей 255 российских населенных пунктов в возрасте старше 18 лет.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
РИАМО: последние новости
В Московской области начинается сдача ЕГЭ В Московской области начинается сдача ЕГЭ В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом Явка на голосовании по Конституции РФ по итогам двух дней превысила 19% Явка на голосовании по Конституции РФ по итогам двух дней превысила 19%
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение