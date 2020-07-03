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Россияне назвали желаемый доход на семью 

ТК «Звезда» и ещё 8 3 часа назад
Россияне назвали желаемый доход на семью
Фото: depositphotos.com
Четверть опрошенных посчитали достаточным доход в размере от 60 до 90 тысяч рублей.
Россияне назвали желаемым средним доходом для семьи из трех человек, в которой два работающих взрослых, 85,7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит холдинг «Ромир», который провел опрос среди совершеннолетних граждан во всех типах населенных пунктов субъектов страны.
Около 22% опрошенных посчитали достаточным доход в размере от 60 до 90 тысяч рублей, еще 21% — от 90 до 120 тысяч. Ежемесячную сумму от 45 до 60 тысяч назвали желаемой 18% россиян. Доход в 20-30 тысяч рублей устроил бы 4% опрошенных, а 2% готовы жить менее чем на 20 тысяч.
Средний желаемый доход на семью в этом году оказался самым высоким за все время, пишет РБК. Самые высокие запросы наблюдаются у жителей Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного округов.
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Общество , Социология
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