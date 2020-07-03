49% россиян согласилась на снижение зарплаты

Почти половина россиян (49 процентов) согласны на снижение зарплаты ради трудоустройства. Однако только каждый десятый готов уступить больше 10 процентов, выяснил портал Superjob.ru.

Около 16 процентов могут пойти на пятипроцентное снижение зарплатных ожиданий, 4 процента респондентов готовы получать меньше на 15 и 20 процентов, лишь 2 процента россиян согласятся на зарплату, урезанную на 25 процентов. В среднем, при трудоустройстве россияне готовы снизить будущий доход на 10 процентов.

При этом мужчины согласны уступить в зарплате 10,9 процента, а женщины — 9 процентов. Также отмечается, что безработные легче идут трудиться за меньшую зарплату, чем те, кто ищет работу не увольняясь с предыдущей. В опросе принимали участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее, в июне, стало известно, что 45 процентов сотрудников малых и средний предприятий в России готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства ради повышения зарплаты в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Мегаплан».