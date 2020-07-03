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Собчак опубликовала рассказ о насилии в захваченном на Урале монастыре 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Фото: Ксения Собчак / YouTube
Ведущая Ксения Собчак опубликовала часть рассказа бывших послушников Среднеуральского женского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием. Герои фильма сообщили о том, как в детстве подвергались насилию в обители. Фрагменты их историй вошли в YouTube-шоу ведущей «Осторожно: Новости!»
«За то, что сбегали на дачи купаться, нас ставили на колени и били палками по пяткам», — рассказал бывший послушник Филипп Малюткин.
По его словам, в монастыре детей били прутьями, крапивой, шнурами и кабелями.
«Девочки сидели за столом, поставили скамейку посередине, прямо на скамейку меня положили и давай фигачить», — поделилась бывшая послушница Христина Самушкина.
Она добавила, что была «непослушным ребенком», «бесноватым, как говорил отец Сергий», поэтому за все время в монастыре ее били примерно 20 раз.
Бывшие послушники рассказали, что там публично наказывают за сексуальные отношения. Кроме того, в качестве наказания в монастыре ребенка могут запереть в подвале или фургончике с крысами без еды.
Собчак прибыла в обитель для съемок фильма об издевательствах и сексуальном насилии над детьми в монастыре. 27 июня июня она сообщила о том, что сторонники Сергия напали на них. В монастыре избили оператора Сергея Ерженкова (ему сломали руку) и бывшего послушника монастыря по имени Филипп.
О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 3 июля церковный суд признал Сергия виновным в нарушении монашеских обетов и лишил его сана.
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Общество , Сергей Ерженков , Ксения Собчак
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