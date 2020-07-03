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Петергоф открыл сезон фонтанов 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Петергоф открыл сезон фонтанов
Фото: visit-petersburg.ru
Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл 3 июля сезон фонтанов. Их запуск пришлось отложить в конце апреля из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Традиционного праздника фонтанов на старте не будет. Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии будут открыты для посетителей, сообщает ТАСС.
Запуск фонтанов состоится завтра в 10:00 вместе с открытием парков. Фонтаны полностью готовы к летнему сезону, — рассказала генеральный директор «Петергофа» Елена Кальницкая.
При покупке билета в музей-заповедник следует указывать время посещения. Прогулки гостей будут организованы согласно рекомендациям по профилактике вирусных заболеваний.
Как писал NEWS.ru, министр культуры России Ольга Любимова в конце мая заявила о намерении просить Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ускорить открытие для посетителей музейных парков. По её словам, с просьбой открыть парковые зоны обратились руководители известных российских музеев, среди которых «Петергоф», Царское Село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы. Также Любимова подчеркнула, что это позволит россиянам разнообразить свой досуг и снизит психологические проблемы из-за длительной самоизоляции.
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Комментарии
Общество , Ольга Любимова , Елена Кальницкая , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Петергоф
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