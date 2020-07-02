95 моряков из РФ помещены на карантин в КНР

Власти Китая поместили 95 россиян с рыболовного траулера "Сивинд-1" на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у одного из моряков. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС по телефону третий секретарь генконсульства России Шэньяне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) Антон Исаков.

"26 июня судно зашло в порт Даляня, и при прохождении контрольных процедур у членов экипажа были взяты тесты на коронавирус. В крови у одного из наших моряков были обнаружены антитела к данной инфекции. Исходя из этого, местными властями было принято решение о проведении карантинных мер в отношении персонала судна, так как существует риск того, что этот матрос мог переболеть в море, и, соответственно, есть вероятность заражения контактировавших с ним россиян", — указал он.

"По этой причине из 95 человек, находившихся на судне, 71 сошел на берег. Один из них, у которого были обнаружены антитела, находится в больнице №6 города Далянь, а остальные 70 проходят карантин в гостинице "Морской горизонт". Поскольку судно оставить без команды нельзя, было принято решение о том, чтобы минимальный состав экипажа на нем остался. Эти 24 человека вместе с капитаном находятся на судне и обеспечивают нормальное функционирование инженерных систем корабля", — пояснил дипломат.

Как отметил сотрудник генконсульства, корабль изначально пришел в Далянь для проведения ремонтных работ. Он сейчас находится на одной из местных верфей. По его словам, матрос, у которого были обнаружены антитела, "чувствует себя хорошо, никаких видимых симптомов заболевания у него нет". "Мы находимся на связи с капитаном судна, жалоб или обращений в генконсульство не поступало, все члены экипажа также чувствуют себя хорошо", — рассказал Исаков.

"По требованию китайской стороны карантин продлится 14 дней. Они только начались, поэтому делать какие-либо выводы пока рано. Но ситуация находится на контроле, и все проходит в довольно штатном режиме. Никаких тревожных сигналов не поступало", — указал дипломат.

Представитель генконсульства добавил, что моряки сдавали тесты на коронавирус перед выходом в море. Вероятно, матрос мог давно перенести инфекцию, по этой причине у него и образовались антитела к ней.