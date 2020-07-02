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Россия запретила международные полеты до 1 августа 

Мария Иванова и ещё 3 16 минут назад
В России продлили запрет на международные авиаперелеты
Фото: РИА Новости
В Росавиации объявили о продлении запрета на въезд иностранцев по 31 июля включительно. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на телеграмму, полученную аэропортами.
В документе сказано, что запрет будет действовать до 23:59 по местному времени 31.07.2020. Касается он иностранных граждан и людей без гражданства.
Источник РБК в Белом доме уточнил, что это решение не только запрещает въезд иностранцам, но и ограничивает выезд россиян в другие государства.
Как писал «Рамблер», Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с коронавирусом. С тех пор телеграммы о продлении запрета рассылают в аэропорты каждый месяц.
СМИ сообщали, что Росавиация предлагала возобновить перелеты с некоторыми странами с 15 июля. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что надежда на возобновление полетов в июле есть.
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Общество , Другое , Евгений Дитрих , Росавиация , РБК
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