Пригожин предложил дать Серебренникову возможность отработать штраф в 129 млн рублей. Ранее в интервью журналу The Hollywood Reporter режиссёр заявил, что у него нет денег для выплат.

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил радиостанции «Говорит Москва», что эта сумма не такая большая, если рассматривать её в части проведения мероприятий.

«Грустно, когда страну покидают талантливые люди. Если он даже и соберёт эти средства, а собрать эти средства со всего мира для того, чтобы заполучить такого режиссёра, это не проблема. Это не большая сумма. Если какая немецкая, американская, английская захочет, чтобы Серебренников занимался постановками у них на территории, уехал из страны, наверное, это несложно. Около двух миллионов долларов для такого режиссёра это не так много. Но стоит ли оно того или нет? Талантливые люди в каждой стране нужны. Надо найти какое-то решение, дать ему возможность отработать. Я думаю, что возможностей таких много. Дать ему каких-то постановок. По большому счёту, это не большая сумма в части проведения тех или иных мероприятий. Он талантливый парень и он, в принципе, в состоянии отработать это».

Продюсер отметил, что в работе необходимо чётко понимать различия в работе с бюджетными деньгами и с частными.

«Ошибка в одном: если ты пользуешься услугами государства — не с** на это государство. Я понимаю, что трудно соглашаться, идеология, политика, философия. Вот прежде чем прикасаетесь к бюджетным деньгам, подумайте об этом тысячу пятьсот раз. Прикоснулись к бюджетным деньгам — тогда не трогайте власть. Вы — часть этой власти, потому что вы пользуетесь бюджетными ресурсами. Если вы на частные деньги делаете, то делайте, что хотите. Тронули бюджетные деньги — верните бюджетные деньги. Не хотите возвращать бюджетные деньги, тогда кланяйтесь до земли. Другого варианта нет».

По словам Кирилла Серебренникова, из-за этой ситуации он не может покинуть страну.

Режиссёр рассказал, что «люди со всего мира — из Германии, Австрии, Франции — в основном из театральной среды», начали собирать деньги для него деньги.