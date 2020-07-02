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Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 28 минут назад
«Вряд ли будет»: Вирусолог о повторном режиме самоизоляции
Фото: РИА Новости
Россия вряд ли вернется к режиму самоизоляции, как это сделал Казахстан, поскольку данный режим наносит сильный ущерб народу и стране в целом, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Казахстана объявили, что с 5 июля в стране снова вводится двухнедельный карантин. Они также отметили, что при необходимости данные меры могут ужесточить либо продлить еще на 14 дней.
«Думаю, что вряд ли у нас будет повторно введен режим самоизоляции, потому что, по моим ощущениям, его отменили не из-за того, что так хорошо идут дела, а из-за того, что экономический ущерб слишком высок. Просто общие потери, связанные с самоизоляцией, то есть ухудшение состояния здоровья людей, общей ситуации с другими инфекциями, экономической составляющей — в общих чертах дают больше минусов, чем плюсов. Можно запирать себя и дальше, но ущерба это нанесет гораздо больше», — говорит Чепурнов.
По мнению вирусолога, российское правительство не станет вводить домашний режим даже в случае наступления второй волны, которая, как он считает, будет в осенний период.
«Если, конечно, появятся какие-то чрезмерные цифры заболеваемости, то страна снова будет на самоизоляции. Но, скорее всего, такие меры могут принять некоторые главы регионов, но не во всей России. Тем более что у нас уже появилось несколько положительных моментов, в отличие от того, что мы имели в самом начале», — считает Чепурнов.
Во-первых, продолжает вирусолог, появились нормальные диагностические системы. Во-вторых, уже сейчас запущены несколько препаратов, которые хоть и не являются панацеей, но дают значимый эффект.
«Также у нас появилась достаточно прокаченная с нескольких сторон медицинская прослойка. Существенное количество медперсонала переболело коронавирусом, поэтому имеет защиту и ему не требуется вакцинация, а значит, больше не будет такой сильной нехватки персонала, как в начале. Да и знаний о вирусе у медиков стало гораздо больше», — подчеркнул Чепурнов.
Исходя из всего вышесказанного, Россия войдет во вторую волну, если она все-таки будет, более подготовленной, что поможет легче преодолеть всевозможные проблемы, связанные с COVID-19, без объявления очередного режима самоизоляции, резюмировал вирусолог.
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев оценил вероятность прихода второй волны коронавируса в течение первых недель июля.
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Общество , Виталий Зверев , Александр Чепурнов , РАН , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд"
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