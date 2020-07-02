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Вдова Проскурина умоляет Путина помочь с организацией прощания 

Газета.Ru 26 минут назад
«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину
Фото: РИА Новости
Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда в Facebook попросила чиновников и президента России Владимира Путина помочь ей организовать прощание с артистом на сцене.
По словам Хонды, сейчас гражданскую панихиду на сцене театра невозможно провести из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
"Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес. Владимир Владимирович Путин. Миленький! Помогите", — умоляет вдова.
В посте она также попросила президента разрешить людям быть с близкими в реанимации и хоронить родных без ограничений.
Звезда советских фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс" Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.
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Общество , Виктор Проскурин , Владимир Путин
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