«Помогите!»: вдова Проскурина обратилась к Путину

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По словам Хонды, сейчас гражданскую панихиду на сцене театра невозможно провести из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Помогите сделать прощание на сцене. Настоящей сцене! Витя будет улыбаться с небес. Владимир Владимирович Путин. Миленький! Помогите", — умоляет вдова.

В посте она также попросила президента разрешить людям быть с близкими в реанимации и хоронить родных без ограничений.

Звезда советских фильмов "Большая перемена" и "Жестокий романс" Виктор Проскурин скончался 30 июня в возрасте 68 лет.