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В России вылечилось 65 процентов зараженных коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
65 процентов зараженных коронавирусом в РФ вылечилось
Фото: РИА Новости
В России за сутки поправилось 6047 зараженных коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего вылечилось почти 429 тысяч человек. Это 65 процентов от общего числа инфицированных за весь период эпидемии.
Больше всего излечившихся за день насчитывается в Москве (1055), Петербурге (849), Подмосковье (750). Следом идут Красноярский край, Нижегородская область. Сто и больше пациентов выписано в Ханты-Мансийском округе, Туве, Карачаево-Черкесии, Свердловской, Тульской областях, на Камчатке.
Всего в стране выявлено 661 тысяча фактов инфицирования. 222,5 тысячи человек остаются активными носителями вируса. 9683 заразившихся умерли.
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