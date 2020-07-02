Водителей-иностранцев оштрафуют

Владельцы машин с иностранными номерами больше не смогут избегать штрафов в России МВД планирует получать данные о них из обновленной системы ОСАГО, пишут «Известия».

По данным издания, МВД подготовило поправки в перечень информации, получаемой из автоматизированной информационной системы ОСАГО. В ведомстве рассчитывают, что с помощью страховщиков смогут получать сведения о владельцах транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и купивших страховой полис в России, и штрафовать их за нарушения.

Россия, Турция и Иран приняли решение по Сирии

Лидеры государств осудили незаконный захват месторождений и присвоение нефтяных доходов Сирии, договорились о сотрудничестве «в интересах окончательной ликвидации лиц, групп, предприятий и организаций», связанных с террористами, подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» при помощи полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Главы России, Турции и Ирана подтвердили «решимость продолжать операции по взаимному освобождению заложников», а также договорились о продвижении экономического сотрудничества между странами.

В России стартовал туристический сезон

Зарина Догузова. Туристическая отрасль в России начала выходить из карантинных мер. В Краснодарский край и Крым с 1 июля можно прилететь самолетом из 50-60 городов, а с 4 июля стартуют туры на основе чартерных рейсов на Байкал. Об этом «Российской газете» заявила руководитель Ростуризма

По ее словам, в большинстве регионов России уже работают отели и санаторно-курортные учреждения, а основные меры поддержки направлены на создание новых доступных туристических маршрутов, которые рассчитаны в первую очередь на семьи с детьми.

Россиянам пообещали изменения в сфере ЖКХ

Минстрой России выступил с инициативой о переводе всей документации на жилые дома в электронный вид. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно предложениям ведомства, которые включены в проект постановления кабмина, техническую документацию, а также ключи от общего имущества и электронные коды доступа к оборудованию, планируется предоставлять в том числе и в электронном виде. Также копии документов должны быть представлены в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) и обновляться по мере необходимости.

В России выросли цены на новостройки

Лидером по росту цен на квадратных метр в новостройках стал город Сочи (+15,3%). За первое полугодие 2020 года цены на жилье в новостройках также существенно выросли в Кемерово (+ 14,1%), Улан-Удэ (+13,4%), Туле (+13,2%) и Тюмени (+12,7%). Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир».

В пресс-релизе отмечается, что в целом квартиры в новостройках поднялись в цене в 70 крупнейших городах страны. Однако в Нижнем Тагиле, Грозном, Кургане, Магнитогорске, Астрахани, Кирове и Москве стоимость квадратного метра в новостройках подешевела.