Второй волны не будет: Собянин ждет вакцину от COVID-19

Мэр Сергей Собянин считает маловероятным наступление второй волны эпидемии коронавируса COVID-19 в Москве. По его словам, динамика по сокращению количества заболеваний принципиально улучшается каждую неделю.

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал градоначальник, передает ТАСС.

Он добавил, что уже проводятся тесты вакцины от коронавируса, и лекарство, возможно, появится в сентябре.

По его словам, за последние семь месяцев, с момента выявления первых случаев заболеваемости новым коронавирусом в Китае в декабре прошлого года, «резкого изменения гена (вируса) не происходит и уже не произойдет».

«Это является особенностью данного вируса», — отметил Онищенко.

Парламентарий указал, что SARS (тяжелый острый респираторный синдром. — прим. ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром. — прим.ред.), которые были зафиксированы ранее, «тоже не мутировали», как это делает грипп.

«А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъема не произойдет», — пояснил Онищенко.

При этом министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он указал на важность соблюдения мер безопасности в рамках борьбы с распространением заболевания.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы они были», — подчеркнул Мантуров.

Министр отметил, что ведомство, согласно приказу президента России Владимира Путина , формирует и государственный материальный резерв. Он также добавил, что вторая волна несет отрицательные последствия «в целом для экономики, для страны».

Российские власти готовы к новому всплеску заболевания, также заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Будет ли вторая волна, когда она будет, это непонятно… Руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки», — приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Однако завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что вторая волна коронавируса все может прийти в Россию.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — заявил он в беседе с порталом Ura.ru.

По его словам, рост заболеваемости возможен на европейской территории страны, в особенности в крупных городах. Кроме того, ситуация может ухудшиться во Владивостоке.

Вирусолог пояснил, что жители Китая возвращаются на родину из других стран через российский Дальний Восток, что отрицательно влияет на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Между тем в Аргентине началась вторая волна COVID-19. В стране опять вводится карантин, с 1 июля выходить из дома можно только за продуктами и в аптеки. Ужесточен контроль на въездах в город, полиция изменяет температуру жителей и в случае ее превышения отправляет граждан на обсервацию, сообщает Общественное телевидение России.

Общественным транспортом могут пользоваться только те, кто работает в необходимых для функционирования общества сферах. Карантин вводится преимущественно в Буэнос-Айресе, где проживает более трети населения страны и в котором выявлено более 90% новых случаев заболевания коронавирусом.

В других регионах ограничения не такие серьезные. Тем не менее, по словам властей, около 350 тысяч компаний малого и среднего бизнеса придется закрыть на время пандемии. Из них почти треть может потом не открыться.

В конце прошлого месяца глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Ген также сообщила, что столицу страны Сеул и его окрестности настигла вторая волна заражений коронавирусом, передает Yonhap News Agency.

По словам Чон Ын Ген, в KCDC ожидали начала второй волны осенью или зимой, однако прогнозы оказались неверными.

В организации также выразили опасение, что до тех пор, пока люди будут тесно контактировать друг с другом, распространение инфекции будет продолжаться.

Власти Сеула предупредили жителей о том, что в столице может быть вновь введен режим социальной дистанции, если в ближайшие три дня суточный прирост новых заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70%.