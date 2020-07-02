Актриса судится с театром на Таганке из-за репоста 

Актриса Рената Сотириади судится с театром на Таганке, откуда была уволена после 25 лет работы.

Сотириади была актрисой и режиссером-постановщиком, когда театром руководил Юрий Любимов . Как сообщает Telegram-канал Mash, после смерти Любимова у нее были напряженные отношения с новой руководительницей театра Ириной Апексимовой.

Рената заявляет, что репостнула запись студентки ГИТИСа Эллы Михалевой, где та критически отзывается о театре, а Апексимова якобы потребовала удалить запись, написать опровержение и выплатить компенсацию за вред репутации. После этого Сотириади уволили, и она перешла на работу во МХАТ, а требует восстановления на работе через суд.

Ирина Апексимова эти сообщения пока не комментировала.