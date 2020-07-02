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Актриса судится с театром на Таганке из-за репоста 

Газета.Ru и ещё 3 53 минуты назад
Актриса судится с театром на Таганке из-за репоста
Фото: РИА Новости
Актриса Рената Сотириади судится с театром на Таганке, откуда была уволена после 25 лет работы.
Сотириади была актрисой и режиссером-постановщиком, когда театром руководил Юрий Любимов. Как сообщает Telegram-канал Mash, после смерти Любимова у нее были напряженные отношения с новой руководительницей театра Ириной Апексимовой.
Рената заявляет, что репостнула запись студентки ГИТИСа Эллы Михалевой, где та критически отзывается о театре, а Апексимова якобы потребовала удалить запись, написать опровержение и выплатить компенсацию за вред репутации. После этого Сотириади уволили, и она перешла на работу во МХАТ, а требует восстановления на работе через суд.
Ирина Апексимова эти сообщения пока не комментировала.
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Общество , Юрий Любимов
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