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«Сойдет с ума»: родственники Захарова хотят нажиться на Ефремове 

Артём Кульша 13 минут назад
«С ума сойдет»: адвокат Ефремова о состоянии артиста
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов сойдет с ума, если узнает, что творят родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с его участием. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил «Комсомольской правде».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). «Ладой» управлял Захаров. Он скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Изначально потерпевшими по нему были признаны жена, брат и старший сын Захарова. Несколько дней назад потерпевшим был признан и младший сын курьера.
Вчера Пашаев заявил, что родные Захарова рвутся в бой ради признания потерпевшими, потому что ведут борьбу за деньги — компенсацию от Ефремова. Он признался, что впервые сталкивается с подобным за 20 лет, в течение которых работает адвокатом, а также отметил, что Ефремов пока не знает, что творят родственники Захарова.
«Он с ума сойдет, если это услышит!» — добавил юрист, подчеркнув, что актер искренне хочет финансово помочь семье курьера.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Комсомольская правда
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