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Россия проголосовала за обнуление сроков Путина. Итоги референдума по Конституции РФ 

ИноСМИ 34 минуты назад
РФ проголосовала: Названы предварительные итоги
Фото: © РИА Новости, Владимир Астапкович
По итогам обработки 90% протоколов голосования за поправки в Конституцию РФ, процент голосов «за» составляет 77,93%. Таким образом, изменения поддержаны россиянами. У Путина появится возможность баллотироваться в президенты еще два раза, сообщает «Страна».
«Порядка 77,93% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 90% протоколов», — указано в сообщении ТАСС.
Против проголосовали 21,27%.
Основным нововведением среди более 200 поправок в Конституцию России является «обнуление» сроков президентства Владимира Путина, который таким образом, получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза.
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Общество , Политика , Владимир Путин , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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