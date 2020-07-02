РФ проголосовала: Названы предварительные итоги

Все новости на карте

По итогам обработки 90% протоколов голосования за поправки в Конституцию РФ , процент голосов «за» составляет 77,93%. Таким образом, изменения поддержаны россиянами. У Путина появится возможность баллотироваться в президенты еще два раза, сообщает «Страна».

«Порядка 77,93% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 90% протоколов», — указано в сообщении ТАСС.

Против проголосовали 21,27%.

Основным нововведением среди более 200 поправок в Конституцию России является «обнуление» сроков президентства Владимира Путина, который таким образом, получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза.