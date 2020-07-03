67 случаев коронавируса за сутки выявлено в Кузбассе

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев

"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 800 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1063 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального Роспотребнадзора, 25 случаев — в Междуреченске, 11 — в Анжеро-Судженске, семь — в Белово, пять — в Яйском районе, по четыре — в Кемерово и Новокузнецке, по два — в Гурьевском и Промышленновском районах, по одному — в Беловском, Ижморском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Тяжинском и Чебулинском районах.

По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1873 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8071 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.