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В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 20 1 час назад
67 случаев коронавируса за сутки выявлено в Кузбассе
Фото: РИА Новости
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 20 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 800 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1063 больных коронавирусом", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 25 случаев — в Междуреченске, 11 — в Анжеро-Судженске, семь — в Белово, пять — в Яйском районе, по четыре — в Кемерово и Новокузнецке, по два — в Гурьевском и Промышленновском районах, по одному — в Беловском, Ижморском, Мариинском, Таштагольском, Топкинском, Тяжинском и Чебулинском районах.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1873 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 800 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8071 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Ситуация в мире , Сергей Цивилев
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