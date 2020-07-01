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Соловьев объявил о моральном уничтожении Собчак 

Экспресс газета 17 минут назад
Соловьев: «Шафран разорвала гражданку Собчак»
Фото: Борис Кудрявов/"Экспресс газета"
Журналист оценил разговор «блондинки в шоколаде» с его бывшей коллегой
Владимир Соловьев заявил, что Ксения Собчак потерпела разгромное поражение в интервью с его экс-соведущей Анной Шафран. По мнению журналиста, Анна не просто блестяще провела разговор, но и поставила на место Ксению, безуспешно пытавшуюся задеть собеседницу или развести ее на откровенность.
"В Москве — она Собчак, а там никто"
Своими впечатлениями от просмотра передачи Соловьев поделился в стриме в YouTube.
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак», — заявил он.
При этом, отметил ведущий, Шафран вела себя корректно и даже мягко, что не помешало ей поставить на место бесцеремонную и хамоватую Ксюшу, которая всячески старалась выведать какие-нибудь жареные факты об их совместной работе.
В то же время Владимир Рудольфович не преминул выразить собственное отношение к Собчак, припомнив ей, в частности, как она называла детей «гаденышами», передает телеканал «Царьград». Тем не менее, Соловьев предложил обеим дамам впоследствии провести с ним совместный эфир. К слову, пользователи удивились реакции звезды «России 1»: он расстался с Шафран после ссоры в прямом эфире, и многие полагали, что ведущие теперь будут «на ножах».
Напомним, ранее журналист уже комментировал выходки Собчак. Так, он не оставил без внимания нападение на Ксюшу в Среднеуральском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием. Ведущий пожалел знаменитость и напомнил ей, что вне московской тусовки она «никто», так что приезжать без разрешения и предъявлять претензии верующим, которых барышня не раз оскорбляла, не стоило. Впрочем, оговорился Соловьев, это нисколько не оправдывает агрессоров.
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Комментарии 4
Общество , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Царьград ТВ , Москва
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