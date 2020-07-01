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Политолог объяснила высокую явку на голосовании по Конституции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Бойкот провалился»: политолог о явке на голосование
Фото: РИА Новости
«У нас в России люди политически активны, потому не удивительно, что бойкот голосования со стороны оппозиции провалился», — заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
«Главная причина достаточно высокой явки в том, что для людей действительно важны вопросы, которые выносятся на голосование. Избиратели пришли на участки, потому что они хотят высказаться на эту тему. Учитывая то, что Конституция является основополагающим документом для страны — в этом нет ничего удивительного. Так и должно быть», — сказала политолог Анна Федорова.
По ее словам, процесс волеизъявления в России проходит без серьезных нарушений «несмотря на то, что голосование разными способами — это очень сложная история с точки зрения организации».
«Наблюдатели, в том числе от оппозиционных организаций, зафиксировали лишь малое число незначительных нарушений. А вот грубых нарушений, которые могли бы поставить под сомнение происходящее, не зафиксировано», — добавила эксперт.
Также политолог отметила провал оппозиционной стратегии игнорирования и бойкота голосования, назвав такой подход «вредным».
«Бойкот — это одна из самых неэффективных вещей в политической практике, которая отвращает гражданское общество от решения важных вопросов. Сложно представить что-то более вредное для демократии, чем бойкот. Но у нас в России люди политически активны, потому не удивительно, что у оппозиции ничего не получается», — заключила Федорова.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля.
По состоянию на 18.00 мск средняя явка по стране составила 63,32%. Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.
Политолог Олег Матвейчев отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что явка уже превысила показатель на голосовании по Конституции в 1993 году — тогда она составила чуть более 54% избирателей.
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Комментарии 1
Общество , Олег Матвейчев , Анна Федорова , Деловая газета "Взгляд"
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