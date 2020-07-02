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Казахстан ужесточит ограничительные меры из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 7 4 часа назад
Казахстан вводит двухнедельный карантин
Фото: Reuters
Казахстан вводит с 5 июля новые ограничительные меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
Об этом говорится на сайте правительства.
Отмечается, что меры вводятся на две недели с дальнейшей возможностью продления.
В частности, будет приостановлено пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничена работа общественного транспорта по времени.
«Ввести запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий», — говорится на сайте.
Также будет ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более 3-х человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.
Запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров и других.
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Общество , Вторая волна
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