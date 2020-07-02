Ядовитый борщевик Сосновского захватил центр города Зеленодольск Татарстане . Горожане заметили растение в центральном парке и на улицах города. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Жалобы на опасный сорняк стали поступать от местных жителей. Сразу после обнаружения борщевика одна из жительниц российского города Антонина Степанова обратилась в «Народный контроль», в ответ на заявку ей пришла отписка о том, что до 30 июля весь парк выкосят.

«Честно говоря, я была ошеломлена тем, что в нашем парке растет борщевик. И никто на это внимания не обращает», — поделилась она. Женщина предполагает, что зараженную семенами растения землю привезли из района и высыпали в парке.

Беспокойство горожан обусловлено тем, что борщевик Сосновского является очень агрессивным сорняком, который захватывает территории, а его сок в солнечную погоду при попадании на кожу вызывает ожоги. Он также включен в реестр «Черной книги» — список растений, с которыми необходимо вести борьбу.

Илья Грузков, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска, подтвердил, что по всему городу есть очаги распространения борщевика. Он уверяет, что растение постепенно уничтожается силами ведомства: «Мы работу по борщевику ведем, мы знаем, что у нас есть такие проблемы. Вырубаем под корень, все выкапываем, утилизируем».