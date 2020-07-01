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«Развернулась борьба»: адвокат о новом потерпевшем в деле о ДТП с Ефремовым 

Ирина Лебедева и ещё 1 13 минут назад
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, представляющий интересы актера в деле о смертельном ДТП, удивлен появлением еще одного потерпевшего, уже четвертого. Как сообщает Telegram-канал Mash, это младший сын погибшего в автокатастрофе Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины. Предполагается, что ему тоже положена компенсация.
«Потерпевшими могут быть юридически близкие родственники. Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения», — цитирует Пашаева «Вечерняя Москва».
Адвокат отметил, что такое столпотворение потерпевших он видит впервые за 20 лет работы.
«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба. Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — удивляется Пашаев.
Он отмечает, что компенсация, о размере которой примет решение суд, будет все равно выплачиваться единой суммой.
Как ранее писал «Рамблер», российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, соблюдает домашний арест без каких-либо нарушений. Об этом заявил глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Мороз , ФСИН
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