Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что удивлен появлением нового потерпевшего в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Адвокат настаивает, что потерпевшими могут быть только юридически близкие родственники. «Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Мать его двоих сыновей и его старший брат. Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения. Имеют право два сына и мать сыновей», — сказал Пашаев «Вечерней Москве».
Защитник удивлен тем, что в деле о смерти Захарова объявилось так много потерпевших.
«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба. В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба. Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — заявил Пашаев.
Он также отметил, что компенсации должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности. Размер морального ущерба может составить до 1 млн рублей.
Напомним, во вторник в деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший — еще один сын Захарова.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil Аскольд Запашный объяснил причину разорения Cirque du Soleil Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Комментарии 9
Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ
«Перезапуск Крыма»: Франция о полуострове в составе РФ
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его экс— соведущей
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его экс— соведущей
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
Видео
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
01:35
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
В мире Европа
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение