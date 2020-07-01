Адвокат Эльман Пашаев заявил, что удивлен появлением нового потерпевшего в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат настаивает, что потерпевшими могут быть только юридически близкие родственники. «Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Мать его двоих сыновей и его старший брат. Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения. Имеют право два сына и мать сыновей», — сказал Пашаев «Вечерней Москве».

Защитник удивлен тем, что в деле о смерти Захарова объявилось так много потерпевших.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба. В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба. Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — заявил Пашаев.

Он также отметил, что компенсации должна выплачиваться одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности. Размер морального ущерба может составить до 1 млн рублей.

Напомним, во вторник в деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший — еще один сын Захарова.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.