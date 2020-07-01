Названы сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начнется со среды, 1 июля. Об этом сообщили в Минтруда РФ, уточнив, что технический алгоритм перечисления денежных средств уже отработан при прежних выплатах.

В ведомстве подчёркивают, что по опыту предыдущих выплат на детей, только за один день Пенсионный Фонд России (ПФР) может перечислить выплаты более чем на 15 млн детей, сообщает РИА «Новости». »«Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей», — напомнили в Минтруда

В ведомстве также подчеркнули, что решение о второй единовременной выплате на детей от рождения до 16 лет выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Предыдущие выплаты — на детей от рождения до трех лет и от трех до 16 лет — были проведены в течение 10 дней с момента поступления в ПФР. На данный момент выплаты получил 21 млн детей, отмечает «Национальная служба новостей».