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Минтруд назначил сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей 

Ura.Ru и ещё 3 1 час назад
Названы сроки выплат по 10 тысяч рублей на детей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет начнется со среды, 1 июля. Об этом сообщили в Минтруда РФ, уточнив, что технический алгоритм перечисления денежных средств уже отработан при прежних выплатах.
В ведомстве подчёркивают, что по опыту предыдущих выплат на детей, только за один день Пенсионный Фонд России (ПФР) может перечислить выплаты более чем на 15 млн детей, сообщает РИА «Новости». »«Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей», — напомнили в Минтруда.
В ведомстве также подчеркнули, что решение о второй единовременной выплате на детей от рождения до 16 лет выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Предыдущие выплаты — на детей от рождения до трех лет и от трех до 16 лет — были проведены в течение 10 дней с момента поступления в ПФР. На данный момент выплаты получил 21 млн детей, отмечает «Национальная служба новостей».
В России с апреля по июнь выплачивали по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU не исключил, что семьи с детьми смогут получить третью выплату перед началом учебного года.
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Комментарии 1
Общество , Другое , Никита Масленников , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
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