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Данные электросчетчиков защитят от посторонних 

Парламентская газета 34 минуты назад
Данные электросчетчиков защитят от посторонних
Фото: ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ / ПГ
Кабинет министров определил общие принципы предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 890 вступает в силу 1 июля.
Определен перечень функций приборов учета электроэнергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, и требования к ним, порядок присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета и предоставления доступа к ее функциям.
Кроме того, установлены требования:
— по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета, от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении,
— к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета, ее форматам и протоколам обмена.
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Общество , Правительство РФ
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