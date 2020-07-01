Данные электросчетчиков защитят от посторонних 

Кабинет министров определил общие принципы предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 890 вступает в силу 1 июля.

Определен перечень функций приборов учета электроэнергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, и требования к ним, порядок присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета и предоставления доступа к ее функциям.

Кроме того, установлены требования:

— по защите информации, размещаемой в интеллектуальной системе учета, от несанкционированного доступа к ней при ее сборе, передаче и хранении,

— к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета, ее форматам и протоколам обмена.