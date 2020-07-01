Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космонавт Анатолий Иванишин проголосовал с орбиты 

Мир24 и ещё 11 48 минут назад
Космонавт Анатолий Иванишин проголосовал с орбиты
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Анатолий Иванишин проголосовал с орбиты, сообщает телеканал «МИР 24».
Российский космонавт Анатолий Иванишин принял участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ и стал первым человеком, который проголосовал с орбиты.
Иванишин имеет постоянную регистрацию в Москве, поэтому смог выразить свое мнение по интернету. Электронное голосование проходило с 25 числа и завершилось накануне. Явка составила 93 процента.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал принять участие в голосовании.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Мир24: последние новости
Пробный ЕГЭ во Владивостоке провели без школьников Пробный ЕГЭ во Владивостоке провели без школьников В Петербурге умерла актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина В Петербурге умерла актриса театра имени Ленсовета Ирина Замотина Путин: Необходимо создать прозрачный механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ Путин: Необходимо создать прозрачный механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ
Общество , Анатолий Иванишин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые неблагополучные регионы по энцефалиту
Названы самые неблагополучные регионы по энцефалиту
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
01:02
Российским дипломатам пригрозили расправой в США
В мире США
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
00:20
Главбуху «Седьмой студии» вынесли приговор
Происшествия
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
00:57
Сотрудник Генпрокуратуры подрался с полицейскими
Криминал Происшествия
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
01:00
США предрекли опасную ситуацию с COVID-19
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение