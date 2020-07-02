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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обследовалось на иммунитет к COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
8 тысяч россиян обследовалось на иммунитет к COVID-19
Фото: Budiono, Keystone Press Agency, Globallookpress
Данные о состоянии популяционного иммунитета нужны для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса в стране и спрогнозировать развитие ситуации.
Обследование на популяционный иммунитет к коронавирусу прошли более 8 тысяч россиян. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«Из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае», — сказано в сообщении.
Исследование проходит в 22 пилотных регионах России. В нем принимают участие дети и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что данные о состоянии популяционного иммунитета нужны для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса в стране и спрогнозировать развитие ситуации.
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Общество , Социология , Коронавирус , Коронавирус в Росии , Роспотребнадзор
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